В Кирове за 10 дней задержали 1796 человек на железнодорожных путях

1 Апр 20:23 2019-04-01T20:23:06+03:00

Пассажирам можно ходить по платформе, а вот на пути спускаться разрешено только железнодорожникам Фото: Роман ЗЛОБИН

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Силовики и железнодорожники провели рейды. За десять дней на путях задержали 1796 человек.

- Они находились на железнодорожных путях незаконно, - сообщили в Горьковском филиале РЖД. - Среди них также были несовершеннолетние.

Кстати, недавно в Кирове на железнодорожных путях застряла фура - заклинило тормоза. Очевидцы пытались самостоятельно решить проблему, но им это не удалось. К счастью, трагедии удалось избежать. К переезду вовремя подоспел трактор. Он вытащил большегруз.

ИСТОЧНИК KP.RU