В Верхнекамском районе мотоциклист избил полицейского

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-01T17:36:55+03:00

Молодой человек ехал на мотоцикле без шлема Фото: Рамиль Галиев

Его остановили за езду без шлема

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Молодой человек разъезжал по поселку Созимскому без средств защиты. Его остановил сотрудник ДПС.

- В ходе выяснения обстоятельств произошедшего 22-летний молодой человек нанес не менее двух ударов руками в области груди стражу порядка, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - После этого он попытался скрыться.

Вначале парень попробовал угнать на своем железном коне, но это ему не удалось. После этого он бросил мотоцикл и побежал. На своих двоих пытался скрыться от блюстителя порядка тоже не получилось.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». За такое правонарушение злоумышленника могут лишить свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU