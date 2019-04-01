2019-04-01T17:36:55+03:00
Происшествия

В Верхнекамском районе мотоциклист избил полицейского

Его остановили за езду без шлема
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодой человек ехал на мотоцикле без шлемаМолодой человек ехал на мотоцикле без шлемаФото: Рамиль Галиев
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Молодой человек разъезжал по поселку Созимскому без средств защиты. Его остановил сотрудник ДПС.

- В ходе выяснения обстоятельств произошедшего 22-летний молодой человек нанес не менее двух ударов руками в области груди стражу порядка, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - После этого он попытался скрыться.

Вначале парень попробовал угнать на своем железном коне, но это ему не удалось. После этого он бросил мотоцикл и побежал. На своих двоих пытался скрыться от блюстителя порядка тоже не получилось.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». За такое правонарушение злоумышленника могут лишить свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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