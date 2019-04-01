Объясним по-китайски: в Кирове хотят бороться с уличной рекламой по-новому
Такой метод пришел в Россию из Поднебесной. Его уже применяют в Москве, Красноярске, Ростове, Самаре, Перми, Магнитогорске и некоторых других городах. Теперь планируют опробовать и в Кирове.
- Его суть в том, что номера, указанные в незаконной рекламе, заносятся в специальную базу, с которой работают операторы, - поделились в администрации города Кирова. - Сначала оператор будет дозваниваться по объявлению, чтобы выяснить работу номера и предупредить о последствиях незаконных действий. Затем номер просто поставят на автодозвон с просьбой удалить рекламу.
В результате клиенты, решившие позвонить по номеру из незаконной рекламы, размещенной на столбах и фасадах домов, не смогут добиться ответа. Номер будет постоянно занят. Сити-менеджер поручил разобраться, насколько способ законен и существует ли у города такая возможность.
Шульгин подчеркнул, что в любом случае бороться с незаконной рекламой в Кирове будут более жесткими методами.
ИСТОЧНИК KP.RU