Судебное заседание по 10-летней девочке, сбитой на улице Московской, вновь перенесли

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-01T16:27:31+03:00

Повторное судебное заседание снова отложили, на этот раз на две с половиной недели

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В суде Октябрьского района города Кирова должно было состояться судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по факту смерти десятилетней девочки, которую пьяный водитель сбил на улице Московской. Первое заседание должно было состояться еще 25 марта 2019 года. Однако оно было отложено из-за неявки потерпевших - мамы девочки.

Как пояснил представитель потерпевших адвокат Антон Долгих, его подзащитные так и не были извещены о грядущем судебном заседании. Слушание было перенесено на 1 апреля.

Во время судебного заседания Антон Долгих попытался отстранить судью от рассмотрения уголовного дела по причине якобы его заинтересованности в менее жестоком приговоре подсудимому.

Доводами правозащитника стали двойное отсутствие извещения о явке в суд для потерпевших, непонятный звонок маме погибшей девочки от пресс-секретаря судьи, а также, по мнению адвоката, давление на субъектов уголовного дела. Желание отстранить судью поддержали все, кроме стороны обвиняемых и прокурора. Суд отклонил ходатайство.

Но до рассмотрения самого уголовного дела так и не дошло. Заседание снова было отложено. И все по той же причине. Суд не известил за пять дней, как это положено по закону, потерпевших о необходимости явиться в зал заседания на судебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU