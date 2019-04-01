Море во дворе и пруд на «пешеходнике»: кировчане жалуются на оттаявший асфальт

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-01T15:52:30+03:00

Обратная сторона весны - гигантские лужи во дворах и на дорогах. Фото: vk.com/zlo43

Весна очистила не только небо от туч, но и землю от асфальта

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Жители Кирова массово публикуют фотографии последствий таяния снега. В основном, кировчане жалуются на то, что из-за оттепели в некоторых дворах образовались локальные «моря», а по дорогам невозможно проехать. Пользователи группы «Злой кировчанин» бурно обсуждают эти снимки.

Через такой водоем не то что пройти, а уж и проехать почти нереально. Фото: vk.com/zlo43

- Лужу возле дома на Пугачева, 10, ни проехать ни пройти! - пишут рассерженные жители. - Прошлой весной ее засыпали щебенкой, было немного лучше! Примите меры. Хоть летай через это море.

А вот во дворе на Ленина, 164/2, образовалась огромная лужа, которую местные жители со злостью называют бассейном.

По некоторым дорожкам из-за луж просто не пройти. Фото: vk.com/zlo43

Вблизи Дворца пионеров аналогичная ситуация - лужа перегородила пешеходную дорожку, по которой с трудом проходят матери с колясками.

Один из пользователей заметил, что лужи - ерунда и нужно больше внимания уделять асфальтной крошке на дорогах, потому что она, вылетая из под колес авто, вредит покраске и стеклам автомобилей, а также может попасть по прохожим.

ИСТОЧНИК KP.RU