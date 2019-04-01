Шалость удалась: закрытие ТЦ у вокзала оказалось первоапрельской шуткой
Руководство торгового центра прокомментировало ситуацию
Торговый центр закрывать не собираются. Фото: vk.com/bum_kirov
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Информацию о ликвидации подхватили многие кировские СМИ. Как оказалось, закрытие торгового центра, расположенного вблизи железнодорожного вокзала, - первоапрельская шутка.
Руководство ТЦ дало короткий комментарий «Комсомолке» об этой ситуации. Администратор сообщил, что у собственника нет никакой информации о закрытии.
Напомним, ранее сообщалось, что кировский юрист Ярослав Михайлов опубликовал в социальных сетях информацию о ликвидации торгового центра. Поводом для этого, по его словам, послужила близость здания к объекту террористической опасности - железнодорожному вокзалу.
ИСТОЧНИК KP.RU