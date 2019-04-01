В Кирсе 20 учеников и один учитель заболели острой кишечной инфекцией из-за шеф-повара школы

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-01T13:01:00+03:00

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В Кирсе, в школе с углубленным изучением отдельных предметов, двадцать воспитанников и один учитель по неизвестной причине слегли с острой кишечной инфекцией. Врачи диагностировали у всех одно и то же заболевание - «норовирус». Прокуратура Кировской области сразу же начала доследственную проверку.

Как выяснилось, бывший шеф-повар школы, 61-летняя местная жительница, в декабре 2018 года пренебрегла правилами личной гигиены и нарушила требования федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Из-за ее халатности в школе массово заболели ученики.

У всех двух десятков детей наблюдались одни и те же симптомы: повышенная температура, сильная тошнота, рвота и жидкий стул.

Все материалы проверки были направлены в полицию. Следователи в отношении экс-повара возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Верхнекамский районный суд признал местную жительницу виновной и, приняв во внимание тяжесть и общественную опасность содеянного, закрыл уголовное дело и прекратил уголовное преследование. Но в ее отношении было возбуждено уголовно-правовое дело по ст. 25.1. Женщина обязана заплатить 10 тысяч рублей в качестве судебного штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU