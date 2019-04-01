В опаринской больнице сосед по палате вытащил у пенсионера 198 тысяч рублей из-под матраса и спрятал их в носке
88-летний житель Опаринского района решил, что сбережения лучше держать всегда при себе. Поэтому, когда собрался ложиться в больницу, принес в палату 198 тысяч рублей, которые спрятал под матрасом.
- В один из дней пенсионер проверил место хранения после того, как вернулся в палату после непродолжительного отсутствия, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Он обнаружил, что деньги исчезли.
Полицейские выяснили, что в день пропажи из палаты выписался 60-летний мужчина. Его нашли по месту прописки - в одной из деревень Опаринского района за 80 километров от райцентра. Мужчину спросили, не он ли взял деньги пенсионера. На что он ответил отрицательно.
Полицейские обыскали дом подозреваемого и обнаружили пропажу. Мужчина спрятал деньги в носке.
На злоумышленника завели дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Пропавшие деньги вернули пенсионеру.
ИСТОЧНИК KP.RU