В опаринской больнице сосед по палате вытащил у пенсионера 198 тысяч рублей из-под матраса и спрятал их в носке

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-01T12:58:14+03:00

Пожилой опаринец от всего сердца благодарил полицейских за возвращение денег. Фото: УМВД России по Кировской области

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88-летний житель Опаринского района решил, что сбережения лучше держать всегда при себе. Поэтому, когда собрался ложиться в больницу, принес в палату 198 тысяч рублей, которые спрятал под матрасом.

- В один из дней пенсионер проверил место хранения после того, как вернулся в палату после непродолжительного отсутствия, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Он обнаружил, что деньги исчезли.

Полицейские выяснили, что в день пропажи из палаты выписался 60-летний мужчина. Его нашли по месту прописки - в одной из деревень Опаринского района за 80 километров от райцентра. Мужчину спросили, не он ли взял деньги пенсионера. На что он ответил отрицательно.

Полицейские обыскали дом подозреваемого и обнаружили пропажу. Мужчина спрятал деньги в носке.

На злоумышленника завели дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пропавшие деньги вернули пенсионеру.

ИСТОЧНИК KP.RU