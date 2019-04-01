В Кирове могут закрыть крупный ТЦ у железнодорожного вокзала
До 1 июня 2019 года все арендаторы должны покинуть здание. Сейчас следователи УФСБ проверяют лиц, причастных к выдаче незаконного разрешения на строительство ТЦ.
- 29 марта 2019 года было принято решение о его закрытии, - сообщает кировский юрист Ярослав Михайлов. - Причина - отсутствие согласования с руководством РЖД и ФСБ России о размещении данного ТЦ вблизи объекта террористической опасности - железнодорожного вокзала.
Правозащитник сообщает, что фактические границы здания сузили проезжую часть, что также незаконно. В связи с этим фактом будет еще одна проверка.
Юрист предполагает, что после закрытия ТЦ здание передадут в ведомство РЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU