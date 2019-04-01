2019-04-01T12:56:10+03:00
Общество

В Кирове могут закрыть крупный ТЦ у железнодорожного вокзала

Открытие торгового центра не согласовали с ФСБ и РЖД
Евгений ДЕМИХОВ
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Здание находится вблизи объекта террористической опасности. Фото: vk.com/pravo.zakonЗдание находится вблизи объекта террористической опасности. Фото: vk.com/pravo.zakon
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До 1 июня 2019 года все арендаторы должны покинуть здание. Сейчас следователи УФСБ проверяют лиц, причастных к выдаче незаконного разрешения на строительство ТЦ.

- 29 марта 2019 года было принято решение о его закрытии, - сообщает кировский юрист Ярослав Михайлов. - Причина - отсутствие согласования с руководством РЖД и ФСБ России о размещении данного ТЦ вблизи объекта террористической опасности - железнодорожного вокзала.

Правозащитник сообщает, что фактические границы здания сузили проезжую часть, что также незаконно. В связи с этим фактом будет еще одна проверка.

Юрист предполагает, что после закрытия ТЦ здание передадут в ведомство РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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