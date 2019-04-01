В Кирове первая рабочая неделя апреля будет солнечной и теплой

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-01T10:53:43+03:00

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Начало апреля порадует кировчан солнечной и теплой погодой. Однако, по прогнозам Gismeteo, ночами в городе по-прежнему ожидаются заморозки.

В понедельник, 1 апреля, жителям города стоит одеться потеплее. Столбик термометра окажется на отметке +5 градусов. Однако в Кирове ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/c. В течение дня может пройти дождь. Ночью в городе похолодает до -2 градусов.

Вторник и среда окажутся солнечными и теплыми. Днем температура воздуха будет прогреваться до +4. Ночами ожидается -6…-7 градусов.

Четверг, 4 апреля, окажется самым теплым днем на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха составит +7 градусов. Ночью похолодает до -7.

В пятницу в Кирове может пройти небольшой снег. Днем ожидается +5 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке -5.

ИСТОЧНИК KP.RU