В Кирове первая рабочая неделя апреля будет солнечной и теплой
Начало апреля порадует кировчан солнечной и теплой погодой. Однако, по прогнозам Gismeteo, ночами в городе по-прежнему ожидаются заморозки.
В понедельник, 1 апреля, жителям города стоит одеться потеплее. Столбик термометра окажется на отметке +5 градусов. Однако в Кирове ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/c. В течение дня может пройти дождь. Ночью в городе похолодает до -2 градусов.
Вторник и среда окажутся солнечными и теплыми. Днем температура воздуха будет прогреваться до +4. Ночами ожидается -6…-7 градусов.
Четверг, 4 апреля, окажется самым теплым днем на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха составит +7 градусов. Ночью похолодает до -7.
В пятницу в Кирове может пройти небольшой снег. Днем ожидается +5 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке -5.
ИСТОЧНИК KP.RU