2019-03-31T13:39:16+03:00
Общество

Кировские силовики поймали 20-летнего уклониста в баре

Молодой человек начал вести себя неадекватно
Евгений ДЕМИХОВ
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Росгвардецы задержали молодого человека, который вел себя агрессивно. Фото: Управление росгвардии по Кировской областиРосгвардецы задержали молодого человека, который вел себя агрессивно. Фото: Управление росгвардии по Кировской области
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В баре на Профсоюзной посетитель стал буянить и мешать посетителям отдыхать. Работнику заведения пришлось нажать «тревожную кнопку». На место приехал наряд вневедомственной охраны.

- Работник бара указал на молодого человека, - сообщают в Управлении росгвардии по Кировской области. - Он рассказал, что парень мешал другим посетителям и вел себя грубо.

Агрессора немедленно нейтрализовали. А потом проверили его документы. Выяснилось, что парню 20 лет, и он находится в розыске. Молодой человек уклоняется от службы по призыву.

Уклониста доставили в отделение полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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