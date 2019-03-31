Кировские силовики поймали 20-летнего уклониста в баре
Молодой человек начал вести себя неадекватно
Росгвардецы задержали молодого человека, который вел себя агрессивно. Фото: Управление росгвардии по Кировской области
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В баре на Профсоюзной посетитель стал буянить и мешать посетителям отдыхать. Работнику заведения пришлось нажать «тревожную кнопку». На место приехал наряд вневедомственной охраны.
- Работник бара указал на молодого человека, - сообщают в Управлении росгвардии по Кировской области. - Он рассказал, что парень мешал другим посетителям и вел себя грубо.
Агрессора немедленно нейтрализовали. А потом проверили его документы. Выяснилось, что парню 20 лет, и он находится в розыске. Молодой человек уклоняется от службы по призыву.
Уклониста доставили в отделение полиции для разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU