Кировчане спасли кошек, которых УК замуровала в подвале
Кошки населяют подвал дома на улице Лепсе, 48. Но животные не мешают местным жителям. Наоборот кировчане их подкармливают и всячески оберегают. Зато, видимо, управляющей компании они помешали.
Как сообщили жильцы дома в группе «Злой Кировчанин», они хотят освободить животных, которых УК замуровала в подвале. Работники организации поставили решетку на окно, ведущее в помещение. Других путей выбраться из подвала у кошек нет.
Через несколько дней жильцы дома сами освободили животных. Фото: vk.com/zlo43
Кировчане сообщили, что им удалось вызволить из заточения животных. Они заявили, что будут звонить директору УК и предупредят его о жестоком обращении с животными.
ИСТОЧНИК KP.RU