Кировчане спасли кошек, которых УК замуровала в подвале

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-31T11:47:25+03:00

Работники УК закрыли окно в подвал, зная, что там живут кошки. Фото: vk.com/zlo43

Жители разогнули несколько прутьев на решетке, которую установили на окне

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Кошки населяют подвал дома на улице Лепсе, 48. Но животные не мешают местным жителям. Наоборот кировчане их подкармливают и всячески оберегают. Зато, видимо, управляющей компании они помешали.

Как сообщили жильцы дома в группе «Злой Кировчанин», они хотят освободить животных, которых УК замуровала в подвале. Работники организации поставили решетку на окно, ведущее в помещение. Других путей выбраться из подвала у кошек нет.

Через несколько дней жильцы дома сами освободили животных. Фото: vk.com/zlo43

Кировчане сообщили, что им удалось вызволить из заточения животных. Они заявили, что будут звонить директору УК и предупредят его о жестоком обращении с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU