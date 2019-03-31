2019-03-31T11:17:34+03:00
Общество

Кировчанка, дочь которой сбили на Московской, обратилась к властям

В своем видеообращении она рассказала о том, что ей с мужем пришлось испытать за прошедшие четыре месяца
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанка попросила поддержки у других жителей области. Фото: auto43.ruКировчанка попросила поддержки у других жителей области. Фото: auto43.ru
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После трагической потери, которая произошла 24 ноября 2018 года, кировчанке пришлось многое пережить. Чтобы не упасть духом она с мужем решили организовать сбор подписей на строительство подземного пешеходного перехода в том месте, где на улице Московской погибла их дочь.

- Я не хочу, чтобы смерть нашего ребенка была напрасной, - говорит в своем видеообращении мать погибшей 10-летней девочки. - Если благодаря этому мы спасем хотя бы одну жизнь - это уже будет победа. Хочу заметить, что ни один пешеходный переход не спасет от неадекватного и пьяного водителя, поэтому обращаюсь к президенту и губернатору. За три дня мы собрали около 400 подписей, а общая сумма подписей - около тысячи. Надеемся, что вы не откажете нам.

Кроме этого кировчанка рассказала порталу Авто43, что бабушке о смерти внучки рассказали только спустя неделю после трагедии. Сам момент аварии она не помнит до сих пор и находится в тяжелом душевном и физическом состоянии.

Кировчанка, дочь которой сбили на Московской, обратилась к властям за помощью.Она рассказала о том, что хочет построить подземный пешеходный переход на месте трагедии. Видео: auto43.ru! другой источник

Родители погибшей раздали ее игрушки и коллекцию камней друзьям и другим близким людям. А вот некоторые вещи рука не поднимается убрать. Например, портфель так и стоит на одном месте уже четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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