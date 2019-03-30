В Кирове объявлено штормовое предупреждение: в воскресенье ожидается порывистый ветер
В МЧС предупредили кировчан
Кировчанам придется подождать хорошую погодуФото: Олег УКЛАДОВ
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Мокрый снег и дождь ожидаются в регионе. 31 марта Кировская область попадет под очередной удар непогоды. МЧС сообщают, что помимо осадков ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 м/с.
Кстати, кировские метеорологи-любители сообщили, что вскоре череда ненастных дней прервется. Вскоре над Кировской областью пройдет антициклон из Атлантики. Он принесет в регион солнечную ясную погоду. Температура воздуха в первую неделю апреля может подняться до +10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU