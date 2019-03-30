Антициклон из Атлантики принесет в Киров солнечную погоду

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-30T12:19:52+03:00

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Конец марта не балует кировчан теплой погодой. Однако в скором времени ожидается небольшая волна потепления. Правда, перед ней горожанам придется переждать один туманный день.

- В воскресенье, 31 марта, Кировская область окажется в тылу циклона. Утром еще возможны осадки в основном по северу области, а днем ожидается прояснение, - сообщают кировские метеорологи-любители. - Уже вечером и в ночь на понедельник характер погоды вновь резко изменится, с Европейской России на Северный Урал выйдет частный циклон.

Он может принести в Кировскую область небольшое потепление до +4...+5 градусов, а также туманы, дожди и ветер до 18 м/с.

Во вторник, 2 апреля, погода вновь переменится. Атлантический антициклон в этот день накроет европейскую часть нашей страны. Кировская область также попадет под его воздействие. Антициклон принесет ясную и солнечную погоду. Днем температура воздуха может подняться до +9 градусов, а вот ночью похолодает до -7 градусов.

Кстати, антициклон будет «греть» наш регион целую неделю. В первую субботу апреля может потеплеть до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU