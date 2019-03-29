Кировчане смогут сообщать о преступлениях против детей круглосуточно по телефону

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-29T18:39:18+03:00

Кировчане могут сообщить о жестоком обращении с детьми по телефону в любое время Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В нашей области о правонарушениях, совершенных против детей, можно сообщить по короткому телефону: 123. Специально для этого в кировском следкоме организовали круглосуточную линию.

- Это сделано для оперативного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, - напомнили в СУ СКР по Кировской области. - По этому телефону можно рассказать о нарушениях законных прав и интересов детей: о нахождении в трудной жизненной ситуации, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, о нарушениях со стороны работников детских учреждений, о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Оперативный дежурный даст юридическую консультацию, а также примет необходимые меры.

Напомним, что Кировскую область потрясли два случая, в которых пострадали дети. Первый из них произошел в феврале, когда мать оставила свою трехлетнюю дочь на несколько дней одну. Девочка умерла от истощения. Второй случай произошел в марте. Тогда 30-летняя мать оставила пятерых детей одних дома. К счастью, на этот раз до трагедии дело не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU