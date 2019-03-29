2019-03-29T18:42:28+03:00
Происшествия

Кировчанка пополнила счет мобильника «следователя из Москвы» на два миллиона рублей

Она перечислила неизвестному мужчине все свои сбережения
Евгений ДЕМИХОВ
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«Следователь» просил перечислять деньги на номера телефонов«Следователь» просил перечислять деньги на номера телефоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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69-летней женщине позвонил незнакомец. Он представился следователем из Москвы и сообщил, что жительнице Вятских Полян полагается компенсация за лекарства, которые она покупала. За некачественные препараты, по словам звонившего, пенсионерка могла получить десять миллионов рублей. Однако за «услуги адвоката» нужно было немного заплатить.

- Услышав эту сумму и желая получить деньги, пенсионерка согласилась перевести деньги, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Потом звонки с требованиями денег за различные «услуги и пошлины» продолжали и продолжали поступать.

В результате старушка отдала не только все свои сбережения, но и деньги, которые занимала у знакомых. Она перечисляла средства на номера мобильных телефонов. В итоге счета мошенников пополнились аж на 2,2 миллиона рублей.

По факту совершения преступления заведено дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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