Эскобар из Коми: сотрудники МЧС создали межрегиональную схему по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-29T14:29:09+03:00

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В Республике Коми с поличным задержали двух наркоторговцев. Ими оказались сотрудники МЧС: помощник начальника караула и старший пожарный ПСЧ. Молодые люди через интернет покупали запрещенные вещества у наркоторговцев в Кировской области и в Республике Чувашия. После чего закладывали дозы в тайники уже в своей республике.

В период с 19 по 22 марта 2019 года сотрудники ГУ МЧС России по Республике Коми приобрели наркотическое средство «гашиш» в целях его доставки на территорию Сосногорского района и сбыта неопределенному кругу лиц, - пояснили в УФСБ по Республике Коми. - С поличным злоумышленников задержали в Сыктывкаре, у них изъяли 150 граммов наркотических средств.

В отношении наркоторговцев возбудили уголовные дела ч. 4 ст. 228.1 «Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения» и по ч. 2 ст. 228 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный» УК России. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU