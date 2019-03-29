2019-03-29T14:17:02+03:00
Происшествия

28-летний житель Котельнича познакомился с 46-летней женщиной в магазине и в тот же день задушил ее

Тело погибшей нашли в кладовке
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Молодого человека могут арестовать до окончания следствияМолодого человека могут арестовать до окончания следствияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жительница Яранска числилась без вести пропавшей с 23 марта. Ее дочь заявила о пропаже в полицию: мать приехала в Котельнич на свадьбу, а потом ушла из дома без телефона и документов и не появлялась три дня.

- Сотрудники полиции прочесывали улицы Котельнича, проверяли организации и торговые точки, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Яранские полицейские посетили место жительства без вести пропавшей, но туда она не вернулась, близкие о ее судьбе ничего не знали.

Во время поисков силовики узнали про 28-летнего неработающего жителя Котельнича, который сдавал в ломбард золотое кольцо. Полицейские пришли к нему домой и обнаружили в чулане тело пропавшей.

По версии сотрудников СУ СКР по Кировской области, жительница Яранска в одном из магазинов познакомилась с молодым человеком. Вместе они пришли домой к котельничанину, где начали выпивать. Алкоголь не довел до добра новых знакомых. Они поссорились. Молодой человек задушил женщину, а потом унес ее тело в кладовку.

Сейчас котельничанин задержан. Его могут арестовать на время следствия. Молодого человека подозревают в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эскобар из Коми: сотрудники МЧС создали межрегиональную схему по продаже наркотиков
Владимир Быков подвел итоги пленарного заседания
Кировские депутаты одобрили кандидатуры на должности председателя правительства и вице-губернатора региона
«Не готова строить свою любовь под камерами»: кировчанку, выжившую в бойне под Тверью, пригласили на кастинг «Дом-2»
В центре Кирова 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»
Погода в Кирове: в выходные будет тепло и дождливо
«УРАЛХИМ» начал проводить агротехнические работы на юге России
В Кирове двенадцатилетний мальчик второй раз сбежал из дома
Следком проверит «бесполезный» капремонт пяти домов в Омутнинске
Экс-бухгалтер муниципального учреждения присвоила себе 770 тысяч рублей, повысив лишь на документах зарплаты сотрудников школ
Руководителем областного ГИБДД стал Александр Власов
Кировчане на сороковой день принесли на могилу трехлетней девочки воду и игрушки
МЧС предупреждает кировчан о мокром снеге
Серийный живодер в Мурашах: во дворах прохожие нашли собаку с кровоточащей на шее раной
В этом году водителей автобусов чаще всего ловили непристегнутыми
Кировский дворец творчества молодежи не подходит для организации в нем технопарка
В администрации Кирова заявили о кадровых перестановках
Коммунальщики «вернули» 557 жителям поселка Рудничного 300 тысяч рублей за некачественное отопление
В Кировской области нашли следы прохождения смерчей
«Формирование комфортной городской среды»: власти не задействовали 31 миллион рублей на благоустройство Кирова
«В районах невозможно не нарушать закон»: КСП предлагает передать учет сельского бюджета муниципалитету
За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями
Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда