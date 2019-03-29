28-летний житель Котельнича познакомился с 46-летней женщиной в магазине и в тот же день задушил ее

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-29T14:17:02+03:00

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Жительница Яранска числилась без вести пропавшей с 23 марта. Ее дочь заявила о пропаже в полицию: мать приехала в Котельнич на свадьбу, а потом ушла из дома без телефона и документов и не появлялась три дня.

- Сотрудники полиции прочесывали улицы Котельнича, проверяли организации и торговые точки, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Яранские полицейские посетили место жительства без вести пропавшей, но туда она не вернулась, близкие о ее судьбе ничего не знали.

Во время поисков силовики узнали про 28-летнего неработающего жителя Котельнича, который сдавал в ломбард золотое кольцо. Полицейские пришли к нему домой и обнаружили в чулане тело пропавшей.

По версии сотрудников СУ СКР по Кировской области, жительница Яранска в одном из магазинов познакомилась с молодым человеком. Вместе они пришли домой к котельничанину, где начали выпивать. Алкоголь не довел до добра новых знакомых. Они поссорились. Молодой человек задушил женщину, а потом унес ее тело в кладовку.

Сейчас котельничанин задержан. Его могут арестовать на время следствия. Молодого человека подозревают в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU