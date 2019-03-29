Кировские депутаты одобрили кандидатуры на должности председателя правительства и вице-губернатора региона

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-29T14:18:29+03:00

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Согласование кандидатов прошло почти единогласно. 47 депутатов Заксобрания проголосовали за назначение Александра Чурина на должность председателя правительства Кировской области. Против его кандидатуры был отдан один голос, еще трое воздержались.

Назначение Андрея Плитко на должность вице-губернатора Кировской области депутаты поддержали единогласно.

На новой должности Чурин будет заниматься оперативным руководством правительства и курированием Минфина, Минэкономразвития, а также Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики.

На Плитко ляжет обязанность по проведению областной политики в сферах госслужбы, противодействия коррупции и терроризму, безопасности, а также взаимодействия правительства с различными движениями, партиями и сообществами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU