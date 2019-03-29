2019-03-29T14:18:29+03:00
Общество

Кировские депутаты одобрили кандидатуры на должности председателя правительства и вице-губернатора региона

Посты займут Александр Чурин и Андрей Плитко
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Согласование кандидатур прошло на пленарном заседании ЗСКО. Фото: zsko.ruСогласование кандидатур прошло на пленарном заседании ЗСКО. Фото: zsko.ru
Изменить размер текста:

Согласование кандидатов прошло почти единогласно. 47 депутатов Заксобрания проголосовали за назначение Александра Чурина на должность председателя правительства Кировской области. Против его кандидатуры был отдан один голос, еще трое воздержались.

Назначение Андрея Плитко на должность вице-губернатора Кировской области депутаты поддержали единогласно.

На новой должности Чурин будет заниматься оперативным руководством правительства и курированием Минфина, Минэкономразвития, а также Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики.

На Плитко ляжет обязанность по проведению областной политики в сферах госслужбы, противодействия коррупции и терроризму, безопасности, а также взаимодействия правительства с различными движениями, партиями и сообществами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эскобар из Коми: сотрудники МЧС создали межрегиональную схему по продаже наркотиков
Владимир Быков подвел итоги пленарного заседания
28-летний житель Котельнича познакомился с 46-летней женщиной в магазине и в тот же день задушил ее
«Не готова строить свою любовь под камерами»: кировчанку, выжившую в бойне под Тверью, пригласили на кастинг «Дом-2»
В центре Кирова 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»
Погода в Кирове: в выходные будет тепло и дождливо
«УРАЛХИМ» начал проводить агротехнические работы на юге России
В Кирове двенадцатилетний мальчик второй раз сбежал из дома
Следком проверит «бесполезный» капремонт пяти домов в Омутнинске
Экс-бухгалтер муниципального учреждения присвоила себе 770 тысяч рублей, повысив лишь на документах зарплаты сотрудников школ
Руководителем областного ГИБДД стал Александр Власов
Кировчане на сороковой день принесли на могилу трехлетней девочки воду и игрушки
МЧС предупреждает кировчан о мокром снеге
Серийный живодер в Мурашах: во дворах прохожие нашли собаку с кровоточащей на шее раной
В этом году водителей автобусов чаще всего ловили непристегнутыми
Кировский дворец творчества молодежи не подходит для организации в нем технопарка
В администрации Кирова заявили о кадровых перестановках
Коммунальщики «вернули» 557 жителям поселка Рудничного 300 тысяч рублей за некачественное отопление
В Кировской области нашли следы прохождения смерчей
«Формирование комфортной городской среды»: власти не задействовали 31 миллион рублей на благоустройство Кирова
«В районах невозможно не нарушать закон»: КСП предлагает передать учет сельского бюджета муниципалитету
За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями
Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда