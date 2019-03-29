2019-03-29T14:22:02+03:00
Общество

«Не готова строить свою любовь под камерами»: кировчанку, выжившую в бойне под Тверью, пригласили на кастинг «Дом-2»

Девушке лично позвонил редактор программы
Елизавета Захарова
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Марину Коныгину пригласили на кастинг «Дома-2», но она отказалась. Фото: из личного архива героя публикацииМарину Коныгину пригласили на кастинг «Дома-2», но она отказалась. Фото: из личного архива героя публикации
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Марину Коныгину, единственную выжившую в кровавой бойне под Тверью, пригласили пройти кастинг на известное шоу «Дом-2». Двадцатитрехлетней девушке позвонил редактор проекта. Заманчивое предложение заинтересовало кировчанку, однако она сомневалась, поэтому и выложила историю в Instagram с вопросом к своим подписчикам, принимать предложение или нет.

Выжившую в бойне под Тверью пригласили на «Дом-2».Видео: Марина Коныгина! другой источник

Многие фолловеры девушки (на ее страничку подписано почти 2300 человек) советовали ей не портить свою репутацию, несмотря на хорошие деньги, которые платят на проекте, мол, после «Дома-2» жизнь никогда не станет прежней.

Вечером того же дня Марина все же приняла решение.

Выжившая в бойне под Тверью об участии в проекте в «Дом-2».Видео: Марина Коныгина! другой источник

- Что касается кастинга: не пойду, - засмеялась девушка. - Не готова я строить свою любовь под камерами.

Напомним, что Марина Коныгина - единственная выжившая участница бойни под Тверью, которая прогремела два года назад. На одном из участков садового товарищества поселка Редкино отдыхала большая компания: семейная пара, их друзья, Марина с любимым человеком и его бабушка. Но в разгар вечера к их участку пришел 45-летний электрик Сергей Егоров. Мужчина хвастался своим военным прошлым в десантуре, но был поднят на смех: один молодой человек Марины действительно служил в ВДВ и не поверил байкам пьяного прохожего. Тот ушел, а спустя два часа вернулся и расстрелял всех обидчиков. Всех, кроме Марины, которая пряталась под одеялом вместе со своей собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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