В центре Кирова 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»
ДТП произошло на улице Орловской
К счастью, в аварии никто сильно не пострадал. Фото: УМВД УГИБДД России по Кировской области
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Ребенок неожиданно выехал на дорогу из-за автомобиля, припаркованного на обочине. Водитель «Нивы» не успел среагировать.
- ДТП произошло на улице Орловской, вблизи дома № 11, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель автомобиля ВАЗ-2123 совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выехал на проезжую часть дороги на велосипеде.
К счастью, парень отделался синяками и легкими ушибами. Госпитализация ему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU