В центре Кирова 7-летний мальчик на велосипеде попал под колеса «Нивы»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-29T13:26:54+03:00

К счастью, в аварии никто сильно не пострадал. Фото: УМВД УГИБДД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Ребенок неожиданно выехал на дорогу из-за автомобиля, припаркованного на обочине. Водитель «Нивы» не успел среагировать.

- ДТП произошло на улице Орловской, вблизи дома № 11, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель автомобиля ВАЗ-2123 совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выехал на проезжую часть дороги на велосипеде.

К счастью, парень отделался синяками и легкими ушибами. Госпитализация ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU