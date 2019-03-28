В Кирове двенадцатилетний мальчик второй раз сбежал из дома

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-28T17:33:48+03:00

Подросток снова ушел из дома через сутки после первого побега

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В Кирове отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» второй день подряд разыскивают двенадцатилетнего Георгия Мальцева. Мальчик второй раз сбегает из дома.

Первый раз он ушел 27 марта около 11.30, после чего целый день о нем не было известий. Однако около шести часов вечера парня нашли и вернули домой. Но ребенок снова сбежал.

Сегодня, как и в первый раз, Георгий ушел из дома около одиннадцати часов утра и до сих пор не выходил на связь.

На вид мальчику 12-13 лет, ростом он 150-160 сантиметров, среднего телосложения, с русыми волосами и карими глазами.

Когда он уходил, то был одет в ту же одежду, что и на фотографии: красная куртка с серыми вставками, серые шапка, спортивные штаны и темные ботинки.

ОНР «Первый» вновь просит кировчан о помощи: если вы видели мальчика или знаете, где он может находиться, то просьба сообщить информацию по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU