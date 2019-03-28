Следком проверит «бесполезный» капремонт пяти домов в Омутнинске

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-28T14:42:03+03:00

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В Омутнинске пять домов, признанные три года назад аварийными, отремонтировали за 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Аварийные дома, а именно №№6-7 на улице Набережной, №№4 и 7 Трудовых резервов и дом №28 по улице Кривцова были отреставрированы на средства фонда капитального ремонта. По одной из версий администрация города Омутнинска просто не предупредила, что дома уже давно определены под снос. Кроме того не стоит исключать и должностное преступление неизвестных лиц из местной мэрии, превышение полномочий и даже халатность.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку: будут выявлены и проверены истинные мотивы и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственный комитет примет решение

ИСТОЧНИК KP.RU