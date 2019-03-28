Экс-бухгалтер муниципального учреждения присвоила себе 770 тысяч рублей, повысив лишь на документах зарплаты сотрудников школ

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-28T15:51:16+03:00

Экз-бухгалтер за два года обогатилась на 770 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина в течение двух лет забирала себе излишки, начисленные работникам

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Бывший бухгалтер Центра ресурсного обеспечения образовательных учреждений города Кирова за два года обогатилась на 770 тысяч рублей, подделав документы. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Кировской области.

Бывшая сотрудница ресурсного центра с 2017 по 2019 год систематически повышала зарплаты, авансы сотрудникам трех школ, однако выплачивала им прежние суммы, «премиальные деньги» оставляла себе. За все это время экс-бухгалтер вывела из ЦРО 770 тысяч рублей и потратила по своему желанию. Только в феврале 2019 года центр заподозрил неладное и уволил женщину.

В отношении бывшей сотрудницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Женщину могут приговорить к шести годам лишения свободы. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU