Экс-бухгалтер муниципального учреждения присвоила себе 770 тысяч рублей, повысив лишь на документах зарплаты сотрудников школ
Бывший бухгалтер Центра ресурсного обеспечения образовательных учреждений города Кирова за два года обогатилась на 770 тысяч рублей, подделав документы. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Кировской области.
Бывшая сотрудница ресурсного центра с 2017 по 2019 год систематически повышала зарплаты, авансы сотрудникам трех школ, однако выплачивала им прежние суммы, «премиальные деньги» оставляла себе. За все это время экс-бухгалтер вывела из ЦРО 770 тысяч рублей и потратила по своему желанию. Только в феврале 2019 года центр заподозрил неладное и уволил женщину.
В отношении бывшей сотрудницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Женщину могут приговорить к шести годам лишения свободы. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU