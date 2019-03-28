Руководителем областного ГИБДД стал Александр Власов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-28T15:48:48+03:00

Спустя год у областного ГИБДД появился начальник. Им стал Александр Власов. Фото: УМВД России по Кировской области

С января прошлого года в управлении ждали назначение главы

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Больше года УГИБДД по Кировской области работало без утвержденного начальника. Напомним, в конце января на рабочем месте был арестован Александр Плотников. Следствие по «делу о КамАЗах» до сих пор идет - его ведет Следственный комитет РФ. Сразу после ареста временно исполняющим обязанности начальника регионального ГИБДД был назначен Геннадий Панькив.

В среду, 27 марта, генерал-майор полиции Константин Селянин представил нового начальника управления ГИБДД УМВД России по Кировской области.

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации на эту должность назначен подполковник полиции Александр Власов.

СПРАВКА «КП»

Александр Николаевич Власов родился в Кирове 19 декабря 1969 года.

В 1997 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России.

В 2007 году - Академию управления МВД России.

В органах внутренних дел - с 1991 года.

В Госавтоинспекции - с 1997 года.

За время службы исполнял обязанности командира взвода дорожно-патрульной службы, заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД Кировской области, заместителя командира полка ДПС ГИБДД УВД по Кировской области, начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Котельничский».

В 2014 году был назначен на должность начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Кирову.

25 марта 2019 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность начальника управления ГИБДД УМВД России по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU