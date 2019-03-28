Кировчане на сороковой день принесли на могилу трехлетней девочки воду и игрушки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-28T12:49:21+03:00

С момента похорон многие кировчане принесли игрушки и цветы на могилу девочки. Фото: Игорь КРОТОВ

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26 марта прошло 40 дней со дня трагедии на улице Щорса. Эта история затронула сердца многих кировчан. Тогда, 40 дней назад, бабушка нашла тело своей внучки в квартире. Трёхлетняя девочка умерла от истощения. Ее мать в это время ушла к подругам.

Сегодня кировчане в соответствии с православными традициями простились с душой ребенка, которая покидает этот мир. В группе памяти девочки опубликовали фото могилки. Кировчане на протяжении всего времени с момента похорон приносили на кладбище игрушки, цветы и венки. Некоторые жители области решили даже организовать сбор на шесть коварных роз.

Пользователи социальных сетей заметили, что на могилку никто не принес воды. Те, кто приезжал на кладбище, возразили им. Оказывается, прямо рядом с могилой кировчане расчистили небольшое пространство, на которое возложили венки и положили бутылочки с водой.

Не забыли жители принести для девочки в последний путь бутылочку с водой. Фото: Елена СЮТКИНА

Те, кто не смог приехать на кладбище, помянули девочку добрыми словами. Кировчанка Лилия Карпина написала стихи об этом трагическом событии:

… И мама посмотрела последний раз, любя.

Я маму пожалела - устала от меня.

Пусть отдохнет, родная,

А я здесь посижу.

Она же не плохая,

Я маму подожду.

Но наступило утро,

А мамочки все нет.

А кто ж меня накормить?

Кто сварит мне обед?

Проходит час за часом, уже живот урчит,

А мама не приходит, а мама не спешит.

Вот день к концу подходит,

Ложусь тихонько спать,

Но плакать я не стану,

Я обещала ждать.

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ИСТОЧНИК KP.RU