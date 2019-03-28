МЧС предупреждает кировчан о мокром снеге

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-28T15:40:08+03:00

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Сегодня, во второй половине дня, может пойти мокрый снег, который, как известно, усложняет жизнь автомобилистам, пешеходам, коммунальщикам.

По прогнозу сайта rp5.ru, снегопад может начаться около 21 часа вечера и продлится до утра пятницы, 29 марта. При этом может дуть северный ветер. Температура воздуха будет варьироваться от +2 до -4 градусов Цельсия.

При возникновении ЧС кировчан просят звонить по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Кировской области: 8(8332)64-21-77.

ИСТОЧНИК KP.RU