Серийный живодер в Мурашах: во дворах прохожие нашли собаку с кровоточащей на шее раной

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-28T14:39:52+03:00

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В Мурашах горожане нашли новую жертву живодера, который орудует в районе ЦУМа и издевается над бродячими животными или питомцами, которых хозяева отпускают гулять самостоятельно. В этот раз он жестоко расправился над маленькой длинношерстной дворняжкой.

Собака неподвижно лежала на снегу, откашливая сгустки крови. На всех прохожих раненое животное смотрело жалобными глазами. Даже скулить собака не могла. Так ее и нашли добрые люди, которые сразу же отвезли питомца в ветклинику. Пока врачи пытались спасти животное, в социальных сетях искали ее хозяев.

Дворнягу неизвестный ударил в шею чем-то острым. Фото: vk.com/gorod_murashi

- И опять округ ЦУМа, вечно в этом округе какие-то зверства происходят с животными, - написал местный житель в комментариях под постом в социальных сетях. - Надоел этот район: давно понятно, что там серийный маньяк пока только по животным орудует!

Хозяйка собаки за любимцем в больницу не пришла несмотря на то, что ей рассказали: ее собака сильно пострадала.

- Хозяйке сразу сообщили, что у собаки колотая рана в шее, где артерия, поэтому и крови много было, - написала девушка, которая нашла животное. - Есть предположения, кто это сделал, но догадки к делу не пришьешь.

Через четыре часа после того, как раненого животного нашли, собака умерла.

Напомним, что в феврале в Мурашах еще один живодер жестоко избил собаку и ее щенков после чего выбросил ее и потомство в контейнер. Дворняга едва не умерла: у нее был выбит глаз, а по всему телу множественные ушибы, ссадины. На него завели уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его увечье». Расследование продолжается. Когда найдут и накажут нового животного маньяка, неизвестно: у местных жителей и волонтеров нет доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU