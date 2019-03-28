В этом году водителей автобусов чаще всего ловили непристегнутыми
В этом году блюстители порядка на дорогах провели пять спецрейдов и проверили не один десяток водителей общественного транспорта. Итог - 108 «административок». Вместе с ГИБДД Кировской области мы узнали, что чаще всего нарушают люди, ответственные за безопасность пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов.
ЗА ЧТО ШТРАФОВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ
46 раз - за нарушение применения ремней безопасности;
17 - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
10 - за невыполнение требований ПДД перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении;
7 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
4 - за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства;
3 - за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;
3 - за проезд на запрещающий сигнал светофора;
1 - за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU