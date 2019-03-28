2019-03-28T14:34:31+03:00
Происшествия

В этом году водителей автобусов чаще всего ловили непристегнутыми

В ГИБДД рассказали о самых частых нарушениях ПДД
Алена ЗАЙЦЕВА
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Самые злостные нарушители не пристегиваются ремнем. Фото: ГИБДД по Кировской областиСамые злостные нарушители не пристегиваются ремнем. Фото: ГИБДД по Кировской области
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В этом году блюстители порядка на дорогах провели пять спецрейдов и проверили не один десяток водителей общественного транспорта. Итог - 108 «административок». Вместе с ГИБДД Кировской области мы узнали, что чаще всего нарушают люди, ответственные за безопасность пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов.

ЗА ЧТО ШТРАФОВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ

46 раз - за нарушение применения ремней безопасности;

17 - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

10 - за невыполнение требований ПДД перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении;

7 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

4 - за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства;

3 - за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;

3 - за проезд на запрещающий сигнал светофора;

1 - за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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