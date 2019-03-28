Кировский дворец творчества молодежи не подходит для организации в нем технопарка

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-28T11:09:42+03:00

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В Минобре продолжают искать варианты для строительства учреждения.

- Мы рассматриваем несколько площадок для организации Кванториума в Кирове, - сообщили в Министерстве образования Кировской области. - Одним из вариантов был Дворец творчества - Мемориал. Однако, помещение не соответствует требованиям по организации технопарка. Кванториум будет размещен в другом месте.

Кстати, 14 марта в Кирово-Чепецке открыли второй в области технопарк. В нем смогут обучаться 400 школьников. Для создания этого образовательного учреждения выделено порядка 74 миллионов рублей. Эти деньги потратили на ремонт помещений и закупку современного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU