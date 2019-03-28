2019-03-28T11:05:59+03:00
Общество

В администрации Кирова заявили о кадровых перестановках

Они могут коснуться должностных лиц, которые допустили ошибки при выполнении программы по ремонту дворов
Анна КРЮКОВА
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В прошлом году в Кирове благоустроили 52 двораВ прошлом году в Кирове благоустроили 52 двораФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Глава администрации Илья Шульгин заявил, что в мэрии могут начаться кадровые перестановки. Такие меры будут касаться должностных лиц, которые не выполнили свои обязанности при работе по проекту «Формирование комфортной городской среды».

- Сейчас эти люди занимаются исправлением ошибок прошлого года, - пояснил сити-менеджер. - Все объекты, которые не принял заказчик в сезоне-2018, должны быть завершены в 2019-м. И для начала руководители и специалисты, которые допустили ошибки или не в полной мере исполнили свои обязанности, доведут проект до конца. Затем будут приниматься решения, в том числе и кадровые.

Напомним, что в прошлом году в Кирове благоустроили 52 двора и 26 общественных пространств, то есть пешеходных зон, парков и скверов. Однако по некоторым объектам работы не приняли.

- Это принципиальная позиция администрации города: в случае несоответствия стандартам качества работа подрядчиков не может быть оплачена, поскольку речь идет о бюджетных средствах, и мы обязаны расходовать их максимально эффективно в интересах жителей города, - добавил Илья Шульгин. - И если мы говорим о ремонте дворов, тротуаров, дорог - этот ремонт должен быть выполнен так, чтобы у кировчан не возникало никаких нареканий к качеству.

В 2019 году в Кирове благоустроят 30 дворов. Еще три дворовые территории могут отремонтировать, если получится сэкономить. Также планируется провести работы на 48 общественных пространствах, в том числе на 45 пешеходных зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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