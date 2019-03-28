В администрации Кирова заявили о кадровых перестановках
Глава администрации Илья Шульгин заявил, что в мэрии могут начаться кадровые перестановки. Такие меры будут касаться должностных лиц, которые не выполнили свои обязанности при работе по проекту «Формирование комфортной городской среды».
- Сейчас эти люди занимаются исправлением ошибок прошлого года, - пояснил сити-менеджер. - Все объекты, которые не принял заказчик в сезоне-2018, должны быть завершены в 2019-м. И для начала руководители и специалисты, которые допустили ошибки или не в полной мере исполнили свои обязанности, доведут проект до конца. Затем будут приниматься решения, в том числе и кадровые.
Напомним, что в прошлом году в Кирове благоустроили 52 двора и 26 общественных пространств, то есть пешеходных зон, парков и скверов. Однако по некоторым объектам работы не приняли.
- Это принципиальная позиция администрации города: в случае несоответствия стандартам качества работа подрядчиков не может быть оплачена, поскольку речь идет о бюджетных средствах, и мы обязаны расходовать их максимально эффективно в интересах жителей города, - добавил Илья Шульгин. - И если мы говорим о ремонте дворов, тротуаров, дорог - этот ремонт должен быть выполнен так, чтобы у кировчан не возникало никаких нареканий к качеству.
В 2019 году в Кирове благоустроят 30 дворов. Еще три дворовые территории могут отремонтировать, если получится сэкономить. Также планируется провести работы на 48 общественных пространствах, в том числе на 45 пешеходных зонах.
ИСТОЧНИК KP.RU