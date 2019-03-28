Коммунальщики «вернули» 557 жителям поселка Рудничный 300 тысяч рублей за некачественное отопление

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-28T10:47:27+03:00

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В поселке Рудничный Верхнекамского района 557 жителей смогли «вернуть» себе 300 тысяч рублей в качестве перерасчета за коммуналку. С января 2018 года по январь 2019 года в их дома тепло поступало с перебоями: квартиры отапливались плохо. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Так, во время проверки выяснилось, что многоквартирники в поселке отапливаются одно котельной, которую эксплуатирует «Облкоммунсервис». В течение двух месяцев тепло в дома поступало ненадлежащего качества. Из-за этого местные жители потребовали у коммунальщиков, а это «Облкоммунсервис» и «ЭнергосбыТ Плюс», перерасчета. Компании должны были предоставить людям новые данные до 20 января. Однако фирмы своевременно это не сделали.

По этому факту «Облкоммунсервис» внесено представление. После чего для жителей поселка Рудничный сразу же был проведен перерасчет: за два месяца они переплатили за коммуналку больше 300 тысяч рублей. За последующие месяцы люди будут платить за тепло будут соответственно меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU