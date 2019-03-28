В Кировской области нашли следы прохождения смерчей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-28T09:02:05+03:00

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Природные явления «прошлись» по лесам вблизи Кирса. Их следы обнаружили в 6-12 километрах от города. Оба смерча шли вдоль федеральной трассы Киров-Кирс.

- Обнаружено два ранее не известных ветровала в лестном массиве от прохождения смерчей, - рассказали кировские метеорологи-любители. - Их определили по снимкам со спутников. При «взгляде сверху» на леса можно увидеть специфическую продолговатую форму лесоповалов, без заостренных углов. Их длина, что характерно, превышает ширину в 20-50 раз.

Оба смерча прошли по лесам 8-13 августа 2017 года, одна их следы видно до сих пор. Длина первого трека («дорожки» из поваленных деревьев) равняется примерно 1,4 километрам, а второго - 1,3 километра.

Примерно в этот же период в Юрьянском районе прошли еще три смерча. Если обнаружится, что все они были в один день, то это явление можно будет назвать вспышкой торнадо.

Эти два новых случая планируется детально изучить и внести информацию о них в официальную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU