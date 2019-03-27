«Формирование комфортной городской среды»: власти не задействовали 31 миллион рублей на благоустройство Кирова

СЕГОДНЯ 20:42 2019-03-27T20:49:51+03:00

По правилам участие в программе в следующем году город из федерального бюджета получит настолько меньше средств, сколько не освоил в текущем

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В 2019 году Киров получит 420 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако эта цифра могла бы быть больше на 31 миллион: за 2018 год Киров не освоил в рамках программы эту сумму и вернул ее в федеральный бюджет. А по условиям участия, неосвоенную сумму субсидий город не вернет обратно, но и не получит в следующем году. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджету законодательного собрания Кировской области.

Отметим, что в 2018 году в данной программе участвовали 27 городов и поселков Кировской области. Итог: за год благоустроили 185 дворов, 73 общественных места, девять парков. Но при этом шесть муниципалитетов не реализовали средства на 100%.

- По решению межведомственной комиссии финансирование сняли с трех городских поселений, где реальные работы отставали от указанных в графиках сроках, - подчеркнул Николай Мальков, заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области. Такая ситуация сложилась в поселка Краснополянский, Мурыгино и Восточном. Субсидии, выделенные на эти муниципалитеты, ушли на благоустройство Слободского, Кирово-Чепецка и Кирса. Сам город Киров не освоил 31 миллиона рублей

В текущем году в реализации программы примут участие 34 муниципальных образования. На 420 миллионов рублей планируют благоустроить 72 проекта общественных пространства и 70 дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU