«В районах невозможно не нарушать закон»: КСП предлагает передать учет сельского бюджета муниципалитету

СЕГОДНЯ 20:13 2019-03-27T20:54:14+03:00

По мнению депутатов полномочий у специалистов в поселениях мало, чтобы жить законопослушно. Фото: bogorodskoe43.ru

По мнению депутатов ОЗС, специалисты поселений мало компетентны, чтобы быть законопослушными

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На заседании комитетов законодательного собрания Кировской области председатель контрольно-счетной палаты Юрий Лаптев поднял вопрос незаконного расходования регионального бюджета. По словам Юрия Николаевича, чаще всего нарушения встречаются в районах и в сельских поселениях. А одной из главных причин несоблюдения законности называет неграмотность специалистов.

- Все это, по нашему мнению, свидетельствует лишь о невысоком уровне организации бюджетного процесса муниципалитетов, - прокомментировал доклад председатель КСП. - Кроме того, много вопросов у нас возникает к поселениям, где процесс бюджет организован с грубейшими нарушениями. И все еще больше усугубляется из-за низкого уровня компетенции бухгалтеров. Поэтому мы предлагаем передать полномочия по бюджетному учету с уровня поселений на муниципальный уровень.

Депутаты поддержали данное предложение, но вопросы все же возникли.

- Вы говорите, что в сельских поселениях работа ведется неэффективно, некачественно? А какие меры принимаются к главам сельских поселений? - спросила депутат Ольга Сыкчина. - Задаю этот вопрос, потому что я знаю, что сельские поселения настолько слабо обеспечены, их полномочия крошечны, поэтому там невозможно не нарушать. Невозможно!

- Я не сторонник жестких мер, - ответил Юрий Николаевич. - Если мы начнем «административку вешать» на бухгалтеров поселений, то там вообще работать никто не будет. И поэтому выход, который я предлагаю, - это передача полномочий по бюджетному учету на уровень муниципальных образований. Кроме того, данное нововведение не потребует дополнительного ассигнования.

ИСТОЧНИК KP.RU