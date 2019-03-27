2019-03-27T20:54:14+03:00
Общество

«В районах невозможно не нарушать закон»: КСП предлагает передать учет сельского бюджета муниципалитету

По мнению депутатов ОЗС, специалисты поселений мало компетентны, чтобы быть законопослушными
Елизавета Захарова
Поделиться:
По мнению депутатов полномочий у специалистов в поселениях мало, чтобы жить законопослушно. Фото: bogorodskoe43.ruПо мнению депутатов полномочий у специалистов в поселениях мало, чтобы жить законопослушно. Фото: bogorodskoe43.ru
Изменить размер текста:

На заседании комитетов законодательного собрания Кировской области председатель контрольно-счетной палаты Юрий Лаптев поднял вопрос незаконного расходования регионального бюджета. По словам Юрия Николаевича, чаще всего нарушения встречаются в районах и в сельских поселениях. А одной из главных причин несоблюдения законности называет неграмотность специалистов.

- Все это, по нашему мнению, свидетельствует лишь о невысоком уровне организации бюджетного процесса муниципалитетов, - прокомментировал доклад председатель КСП. - Кроме того, много вопросов у нас возникает к поселениям, где процесс бюджет организован с грубейшими нарушениями. И все еще больше усугубляется из-за низкого уровня компетенции бухгалтеров. Поэтому мы предлагаем передать полномочия по бюджетному учету с уровня поселений на муниципальный уровень.

Депутаты поддержали данное предложение, но вопросы все же возникли.

- Вы говорите, что в сельских поселениях работа ведется неэффективно, некачественно? А какие меры принимаются к главам сельских поселений? - спросила депутат Ольга Сыкчина. - Задаю этот вопрос, потому что я знаю, что сельские поселения настолько слабо обеспечены, их полномочия крошечны, поэтому там невозможно не нарушать. Невозможно!

- Я не сторонник жестких мер, - ответил Юрий Николаевич. - Если мы начнем «административку вешать» на бухгалтеров поселений, то там вообще работать никто не будет. И поэтому выход, который я предлагаю, - это передача полномочий по бюджетному учету на уровень муниципальных образований. Кроме того, данное нововведение не потребует дополнительного ассигнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Формирование комфортной городской среды»: власти не задействовали 31 миллион рублей на благоустройство Кирова
За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями
Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда
Кировчанин вывез на санках 13 больных кошек из заброшенной деревни
Районы будут развиваться интенсивнее, если Кировскую область разделят на восемь макрорайонов
Кировский областной суд: плата за мусор с «квадрата» незаконна
На Театральной площади ко Дню Победы установят новую светозвуковую технику
Госдолг Кировской области в 2018 году сократился на миллиард рублей
В Кирове количество магазинов выше необходимой нормы в два раза
Кировские боччисты вышли на всероссийский уровень
«Вятскому моднику» две студентки подарили ноутбук
В Кирове у 64 школ и детских садов появятся современные пешеходные переходы
Дмитрий Мазепин встретился с Президентом Анголы
Завтра в Кировской области может установиться туманная погода
Сунское райпо задолжало зарплату 89 сотрудникам
На экс-начальника департамента муниципальной собственности возбуждено уголовное дело
В Чепецке нашли фирму-однодневку, обналичившую миллион рублей
В Киров хотят закупить 30 газомоторных автобусов
Бывший корпус завода КРИН выставили на продажу «Авито»
В Вятскополянском районе из-за заболевшей собаки установили карантин по бешенству
Кировчанин взял кредит и перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Александр Галицких покинул пост председателя Общественной палаты Кировской области
В Ганино четырех мужчин задержали во время поиска «закладки» с наркотиками