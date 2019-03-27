За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-27T19:15:40+03:00

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На заседании комитета по бюджету в Законодательном собрании Кировской области председатель контрольно-счетной палаты Юрий Лаптев отчитался о проделанной за 2018 год работе. За прошлый год КСП проверила использование 10 миллиардов рублей из всего областного бюджета (а он, напомним, составляет 48,3 млрд). 13% из пятой доли всех бюджетных средств Кировской области были использованы с нарушениями!

- В течение 2018 года контрольно-счетная палата провела 24 контрольных мероприятий, проверила 88 объектов и установила, что 1 миллиард 300 миллионов рублей израсходовано с нарушением законодательства, - сообщил Юрий Николаевич. - Примерно половина всех нарушений была сделана на этапе формирования исполнения бюджета. Проблема чаще всего встречается на муниципальном уровне. Районные власти занижают или завышают доходы, у них имеются просроченных кредиторские и дебиторские задолженности, в их отчетах встречаются искаженные данные.

Однако сколько денег из «ярда» с лишним было израсходовано нецелесообразно (отложено в карман, пущено на другие нужды и так далее и тому подобное) не сообщалось. Кроме того Юрий Лаптей заключил, что полиция охотно возбуждает уголовные дела по нецелевому расходу бюджета, однако закрывает их с трудом из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU