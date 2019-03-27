Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда
Квитанции за март жителям Кирова и Кирово-Чепецка придут в соответствии с действующим тарифом, то есть с «квадрата».
- Мы сможем прокомментировать решение Кировского областного суда, после того как будет получена мотивировочная часть, - заявили в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - Так как при вынесении решения не озвучили, какие нормы закона были приняты во внимание.
До дня вступления в силу решения суда о незаконности сбора налога на вывоз мусора с «квадратного метра» механизм начисления платы останется прежним. По нему жители Кирова и Кирово-Чепецка должны платить 4,91 и 4,73 рубля за каждый квадратный метр жилплощади
ИСТОЧНИК KP.RU