2019-03-27T18:55:06+03:00
Общество

Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда

В министерстве не будут комментировать распоряжение, пока не будет озвучена мотивировочная часть
Евгений ДЕМИХОВ
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Пока что кировчане будут платить за вывоз ТКО по прежнему тарифуПока что кировчане будут платить за вывоз ТКО по прежнему тарифуФото: Елизавета Захарова
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Квитанции за март жителям Кирова и Кирово-Чепецка придут в соответствии с действующим тарифом, то есть с «квадрата».

- Мы сможем прокомментировать решение Кировского областного суда, после того как будет получена мотивировочная часть, - заявили в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - Так как при вынесении решения не озвучили, какие нормы закона были приняты во внимание.

До дня вступления в силу решения суда о незаконности сбора налога на вывоз мусора с «квадратного метра» механизм начисления платы останется прежним. По нему жители Кирова и Кирово-Чепецка должны платить 4,91 и 4,73 рубля за каждый квадратный метр жилплощади

ИСТОЧНИК KP.RU

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