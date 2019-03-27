Кировчанин вывез на санках 13 больных кошек из заброшенной деревни

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-27T18:33:00+03:00

Он два часа тащил их от населенного пункта к дороге

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Молодой человек не захотел бросать беспомощных животных в руинах населенного пункта. Он собрал 13 кошек, которые жили в одной заброшенных деревень и рассадил их по коробкам. Одному такую ношу на руках да по заснеженным тропинкам он бы точно не вынес.

Специально для этого кировчанин привез с собой санки, на которые он составил коробки с бездомными животными.

- Молодой человек два часа тащил их до дороги, - рассказали волонтеры «Мыса Доброй Надежды». - Как оказалось, у кошек много ран и болезней, которые появились от дикой жизни, а еще среди них есть несколько беременных.

Сейчас все животные находятся в ветклинике, где им оказали первую помощь. Однако, организации все же выставили счет за лекарства. Волонтеры собирают на помощь кошкам 22 тысячи рублей. Неравнодушные кировчане уже пожертвовали порядка 12 тысяч рублей. Кроме того, для кошек и будущих котят уже подыскивают добрых и надежных хозяев, которые не оставят их в одиночестве.

ИСТОЧНИК KP.RU