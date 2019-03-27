Районы будут развиваться интенсивнее, если Кировскую область разделят на восемь макрорайонов

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-27T18:36:19+03:00

У всех районов есть своя экономическая специализация - этот фактор будет учитываться при разделении

На заседании комитета по бюджету был озвучен план соцразвития региона

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Правительство Кировской области непрерывно разрабатывает стратегии развития региона. В этом году упор будет сделан на социальную сферу. Власти загодя хотят продумать и составить план развития до 2035 года!

- Мы должны четко для себя представлять, какой должна быть Кировская область, - начал свою речь первый заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. - Что мы хотим увидеть вместе с вами? Мы предлагаем разделить область на восемь экономических районов.

Впервые об этом заговорили месяц назад. После аналитического исследования эксперты облправительства и ВятГУ заключили, что вся территория региона развивается (экономически, социально) в разных темпах. Опираясь на эти данные, область можно разделить на различные макрорайоны.

- Это территориальное разделение труда, размещение производств различной сферы, создание опорных предприятий в районах области. Вокруг них мы должны создавать и социальную, и производственную инфраструктуры. То есть перейти к пространственному развитию территорий.

За каждым таким макрорайоном будет закреплен заместитель председателя правительства Кировской области. И это станет окном общения глав муниципальных образований с властями.

- Это должно способствовать, я думаю, более интенсивному развитию районов области и персонализации ответственности за прогресс в районах, - напоследок отметил Александр Анатольевич.

ИСТОЧНИК KP.RU