Районы будут развиваться интенсивнее, если Кировскую область разделят на восемь макрорайонов
Правительство Кировской области непрерывно разрабатывает стратегии развития региона. В этом году упор будет сделан на социальную сферу. Власти загодя хотят продумать и составить план развития до 2035 года!
- Мы должны четко для себя представлять, какой должна быть Кировская область, - начал свою речь первый заместитель председателя правительства Кировской области Александр Чурин. - Что мы хотим увидеть вместе с вами? Мы предлагаем разделить область на восемь экономических районов.
Впервые об этом заговорили месяц назад. После аналитического исследования эксперты облправительства и ВятГУ заключили, что вся территория региона развивается (экономически, социально) в разных темпах. Опираясь на эти данные, область можно разделить на различные макрорайоны.
- Это территориальное разделение труда, размещение производств различной сферы, создание опорных предприятий в районах области. Вокруг них мы должны создавать и социальную, и производственную инфраструктуры. То есть перейти к пространственному развитию территорий.
За каждым таким макрорайоном будет закреплен заместитель председателя правительства Кировской области. И это станет окном общения глав муниципальных образований с властями.
- Это должно способствовать, я думаю, более интенсивному развитию районов области и персонализации ответственности за прогресс в районах, - напоследок отметил Александр Анатольевич.
ИСТОЧНИК KP.RU