2019-03-27T18:53:00+03:00
Общество

Кировский областной суд: плата за мусор с «квадрата» незаконна

Теперь все жители области будут получать единые платежки за обращение с ТКО
Евгений ДЕМИХОВ
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Если решение суда не обжалуют, то кировчане будут платить по новому тарифуЕсли решение суда не обжалуют, то кировчане будут платить по новому тарифуФото: Александр ГЛУЗ
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В Кирове и Кирово-Чепецке населению приходили квитанции, в которых за накопление и вывоз отходов люди должны были платить по 4,91 и 4,73 рубля с квадратного метра соответственно. Кировский областной суд признал такой тариф незаконным. С момента вступления в законную силу этого распоряжения, для жителей этих городов установят плату с человека.

Обжаловать это решение Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области сможет до 2 апреля 2019 года. Об этом сообщает портал Свойкировский.

Для жителей всех остальных населенных пунктов продолжает действовать единый тариф - 114,75 рубля с человека, который, кстати, могут повысить уже в июле 2019 года.

В министерстве отказываются давать комментарии по этому поводу до тех пор пока не будет озвучена мотивирующая часть решения суда.

Кстати, в апреле кировчанам пришлют мартовские квитанции, в которых плата будет рассчитана по прежнему тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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