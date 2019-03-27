2019-03-27T18:29:22+03:00
Общество

На Театральной площади ко Дню Победы установят новую светозвуковую технику

Ее планируют купить за 10 миллионов рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Подготовка к 9 Мая в Кирове уже началасьПодготовка к 9 Мая в Кирове уже началасьФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Тестировать технику будут в конце апреля. Сначала на главной площади Кировской области поставят звуковое оборудование, а затем - световое. Кроме того, планируется установить новый экран.

- В настоящее время уже готовы все документы для выхода на торги, - сообщают в администрации города Кирова. - На закупку техники выделено порядка десяти миллионов рублей. Однако эта цифра может уменьшиться в зависимости от исхода торгов.

Новую технику хотят установить ко Дню Победы.

Кстати, в прошлом году на мероприятие пускали по пригласительным. Торжество началось в 10.00 часов утра, а в 12.00 часов по Театральной площади прошло шествие «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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