Госдолг Кировской области в 2018 году сократился на миллиард рублей
В 2018 году у Кировской области получилось исполнить бюджет с профицитом (доходы превысили расходы): государственный долг региона удалось снизить почти на один миллиард рублей. По данным «РИА Рейтинга» на 1 марта 2019 года, он составляет 26,6 миллиарда рублей.
- В прошлом году мы составили профицитный бюджет на 2019 год - теперь доходы региона больше, чем расходы, - подчеркнул на заседании комитета по бюджету и налогам областного Законодательного собрания Александр Чурин. - Сейчас бюджет Кировской области составляет 55 миллиардов рублей.
На начало года госдолг региона составлял 26 миллиардов рублей.
Также в своем докладе кандидат на пост первого заместителя председателя правительства привел контрольные цифры по доходу региона в различных сферах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Все данные приведены за 2018 год, в сравнении с 2017 годом.
104,5% - индекс промышленного производства.
На 269 млрд рублей (110% от уровня прошлого года) произведено собственных продуктов.
83% составил удельный вес обрабатывающих производств.
8 541 квартира построена за год.
551 тысяча квадратных метров - общая площадь нового жилья.
На 40 миллиардов рублей было произведено сельскохозяйственных продуктов.
109 миллиардов рублей принесла розничная торговля (рост на 3,7%).
1,2 миллиарда долларов США - внешнеторговый оборот.
На 85 миллионов долларов увеличился экспорт.
На 35 миллионов долларов уменьшился импорт.
Александр Чурин о внешнеторговом обороте Кировской области
ИСТОЧНИК KP.RU