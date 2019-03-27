Госдолг Кировской области в 2018 году сократился на миллиард рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-27T18:27:01+03:00

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В 2018 году у Кировской области получилось исполнить бюджет с профицитом (доходы превысили расходы): государственный долг региона удалось снизить почти на один миллиард рублей. По данным «РИА Рейтинга» на 1 марта 2019 года, он составляет 26,6 миллиарда рублей.

- В прошлом году мы составили профицитный бюджет на 2019 год - теперь доходы региона больше, чем расходы, - подчеркнул на заседании комитета по бюджету и налогам областного Законодательного собрания Александр Чурин. - Сейчас бюджет Кировской области составляет 55 миллиардов рублей.

На начало года госдолг региона составлял 26 миллиардов рублей.

Также в своем докладе кандидат на пост первого заместителя председателя правительства привел контрольные цифры по доходу региона в различных сферах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Все данные приведены за 2018 год, в сравнении с 2017 годом.

104,5% - индекс промышленного производства.

На 269 млрд рублей (110% от уровня прошлого года) произведено собственных продуктов.

83% составил удельный вес обрабатывающих производств.

8 541 квартира построена за год.

551 тысяча квадратных метров - общая площадь нового жилья.

На 40 миллиардов рублей было произведено сельскохозяйственных продуктов.

109 миллиардов рублей принесла розничная торговля (рост на 3,7%).

1,2 миллиарда долларов США - внешнеторговый оборот.

На 85 миллионов долларов увеличился экспорт.

На 35 миллионов долларов уменьшился импорт.

Александр Чурин о внешнеторговом обороте Кировской области 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU