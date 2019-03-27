2019-03-27T18:27:01+03:00
Общество

Госдолг Кировской области в 2018 году сократился на миллиард рублей

В ОЗС прошло очередное заседание комитета по бюджету
Елизавета Захарова
Поделиться:
Профицитный бюджет области составил 55 миллиардов рублейПрофицитный бюджет области составил 55 миллиардов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В 2018 году у Кировской области получилось исполнить бюджет с профицитом (доходы превысили расходы): государственный долг региона удалось снизить почти на один миллиард рублей. По данным «РИА Рейтинга» на 1 марта 2019 года, он составляет 26,6 миллиарда рублей.

- В прошлом году мы составили профицитный бюджет на 2019 год - теперь доходы региона больше, чем расходы, - подчеркнул на заседании комитета по бюджету и налогам областного Законодательного собрания Александр Чурин. - Сейчас бюджет Кировской области составляет 55 миллиардов рублей.

На начало года госдолг региона составлял 26 миллиардов рублей.

Также в своем докладе кандидат на пост первого заместителя председателя правительства привел контрольные цифры по доходу региона в различных сферах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Все данные приведены за 2018 год, в сравнении с 2017 годом.

104,5% - индекс промышленного производства.

На 269 млрд рублей (110% от уровня прошлого года) произведено собственных продуктов.

83% составил удельный вес обрабатывающих производств.

8 541 квартира построена за год.

551 тысяча квадратных метров - общая площадь нового жилья.

На 40 миллиардов рублей было произведено сельскохозяйственных продуктов.

109 миллиардов рублей принесла розничная торговля (рост на 3,7%).

1,2 миллиарда долларов США - внешнеторговый оборот.

На 85 миллионов долларов увеличился экспорт.

На 35 миллионов долларов уменьшился импорт.

Александр Чурин о внешнеторговом обороте Кировской области

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 2018 год 1,3 миллиарда рублей областного бюджета было потрачено с нарушениями
Минэнергетики и ЖКХ: плата за мусор не изменится до вступления в силу решения суда
Кировчанин вывез на санках 13 больных кошек из заброшенной деревни
Районы будут развиваться интенсивнее, если Кировскую область разделят на восемь макрорайонов
Кировский областной суд: плата за мусор с «квадрата» незаконна
На Театральной площади ко Дню Победы установят новую светозвуковую технику
В Кирове количество магазинов выше необходимой нормы в два раза
Кировские боччисты вышли на всероссийский уровень
«Вятскому моднику» две студентки подарили ноутбук
В Кирове у 64 школ и детских садов появятся современные пешеходные переходы
Дмитрий Мазепин встретился с Президентом Анголы
Завтра в Кировской области может установиться туманная погода
Сунское райпо задолжало зарплату 89 сотрудникам
На экс-начальника департамента муниципальной собственности возбуждено уголовное дело
В Чепецке нашли фирму-однодневку, обналичившую миллион рублей
В Киров хотят закупить 30 газомоторных автобусов
Бывший корпус завода КРИН выставили на продажу «Авито»
В Вятскополянском районе из-за заболевшей собаки установили карантин по бешенству
Кировчанин взял кредит и перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Александр Галицких покинул пост председателя Общественной палаты Кировской области
В Ганино четырех мужчин задержали во время поиска «закладки» с наркотиками