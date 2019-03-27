2019-03-27T18:18:36+03:00
Общество

В Кирове количество магазинов выше необходимой нормы в два раза

В городе насчитывается порядка 2900 стационарных объектов
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировских магазинов в два разе больше, чем нужно по нормативамКировских магазинов в два разе больше, чем нужно по нормативамФото: Мария ЛЕНЦ
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На тысячу человек у нас приходится 1306 квадратных метров торговых площадей. А по нормативу обеспеченности нужно 696 «квадратов».

- В Кирове данный показатель выше в два раза, что свидетельствует о высокой степени доступности торговых объектов для населения, - прокомментировали данные цифры в администрации города Кирова. - Кстати, по оценкам специалистов потребительский рынок города характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

В администрации также отметили, что всего в Кирове порядка 2,9 тысячи различных магазинов.

Кстати, недавно в прокуратуре отчитались о проверках торговых центров. Мероприятия проходили в связи с трагическими событиями в городе Кемерово. В наших ТЦ нашли множество недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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