В Кирове количество магазинов выше необходимой нормы в два раза
На тысячу человек у нас приходится 1306 квадратных метров торговых площадей. А по нормативу обеспеченности нужно 696 «квадратов».
- В Кирове данный показатель выше в два раза, что свидетельствует о высокой степени доступности торговых объектов для населения, - прокомментировали данные цифры в администрации города Кирова. - Кстати, по оценкам специалистов потребительский рынок города характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.
В администрации также отметили, что всего в Кирове порядка 2,9 тысячи различных магазинов.
Кстати, недавно в прокуратуре отчитались о проверках торговых центров. Мероприятия проходили в связи с трагическими событиями в городе Кемерово. В наших ТЦ нашли множество недостатков.
ИСТОЧНИК KP.RU