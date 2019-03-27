2019-03-27T15:14:16+03:00
Общество

В Кирове у 64 школ и детских садов появятся современные пешеходные переходы

На работы администрация города выделит 100 миллионов рублей
Анна КРЮКОВА
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На пешеходных переходах сменят знаки и обустроят искусственные неровностиНа пешеходных переходах сменят знаки и обустроят искусственные неровностиФото: Анна КРЮКОВА
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В 2019 году в Кирове планируют обустроить подъездные пути и подходы возле 64 школ и детских садов. На современные пешеходные переходы город выделил 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Работы будут включать в себя установку дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, увеличение уровня освещенности, - пояснил сити-менеджер Илья Шульгин. - Кроме того, планируется установить светофоры.

Напомним, что в 2018 году на 50 пешеходных переходах заменили знаки на более современные со светоотражающей пленкой. Также на отремонтированных участках в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» провели работы по восстановлению и обустройству искусственных неровностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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