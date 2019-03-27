2019-03-27T15:14:08+03:00
Общество

Завтра в Кировской области может установиться туманная погода

Автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожнее: видимость может составить от одного до девяти метров
Алена ЗАЙЦЕВА
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На Кировскую область надвигается весенний туман. Фото: Алексей КОКОРИННа Кировскую область надвигается весенний туман. Фото: Алексей КОКОРИН
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Туман может появиться на территории Кировской области уже сегодня ночью. По прогнозам сайта rp5.ru, температура воздуха днем 27 марта не опустится ниже +1 градуса Цельсия. А вечером и ночью потеплеет до +3 и +2 градусов соответственно. Также прогнозируется небольшой ветер 2-3 метра в секунду. И весь день - туман с видимостью от одного до девяти метров.

Днем кировчан ожидают осадки в виде снега.

- Прогнозируется рост случаев травматизма среди населения в связи с гололедными явлениями на тротуарах, - сообщает сайт МЧС России по Кировской области. - Возникновение очагов природных пожаров не прогнозируется.

Возможны аварии на коммунальных системах и системах электроснабжения с возникновением ЧС. Существует вероятность аварийных ситуаций на всей протяженности ЛЭП и линий связи.

Возможны аварийные ситуации, связанные с замыканием проводов, их обрывом, отключение электроподстанций, связанное с износом систем и линий связи, а также из-за влияния на них метеорологических явлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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