2019-03-27T12:55:22+03:00
Происшествия

Сунское РАЙПО задолжало зарплату 89 сотрудникам

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
Алена ЗАЙЦЕВА
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Как оказалось, это не первая задержка зарплаты на предприятииКак оказалось, это не первая задержка зарплаты на предприятииФото: Валерий РОМАНОВ
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На данный момент 170 тысяч рублей зарплаты выплачено. А в отношении руководителя РАЙПО и юрлица возбуждены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Все материалы направлены в Трудинспекцию. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Основанием для проверки прокуратуры послужило обращение одного из сотрудников РАЙПО. Он рассказал, что не был перечислен аванс за март этого года. И как говорят сами сотрудники, это не первая задержка выплат. Суна – поселок городского типа. Местные жители опасались жаловаться раньше, опасаясь огласки и увольнения. Однако, как говорят, факты задержек зарплаты были и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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