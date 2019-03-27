2019-03-27T12:17:02+03:00
Происшествия

В Чепецке нашли фирму-однодневку, обналичившую миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ЗАЙЦЕВА
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Незаконный вывод денег удалось пресечьНезаконный вывод денег удалось пресечьФото: Валерий РОМАНОВ
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Очередную фирму-однодневку обнаружили в Кирово-Чепецке.

- Установлено, что в 2017 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Путник» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, не соответствующих действительности, - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Было выявлено, что по юридическому адресу ООО «Путник» предпринимательскую деятельность не осуществляет, транспорт, земельные участки либо иное имущество организация не имеет, однако, используя альтернативные схемы обналичивания денежных средств, под видом осуществления ООО «Путник» предпринимательской деятельности неустановленное лицо извлекло доход на сумму более 1 млн рублей.

Обычно такие схемы используются при выводе денег с фирм, которые находятся на грани банкротства или в стадии банкротства. Такие компании помогают уйти от налогов. Или же вообще выводят деньги из страны. И, безусловно, подрывают экономическое благосостояние.

В феврале был осужден 39-летний директор подобной фирмы. Он получил штраф в 200 тысяч рублей за «Незаконную банковскую деятельность». А также прокуратура оспорила сделку на сумму 2,9 миллиона рублей. И они должны были пойти в доход государства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

63 подобных преступления было выявлено прокуратурой в прошлом году.

2 преступления - по ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств».

Одно преступление расследует по материалам прокурорской проверки следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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