В Киров хотят закупить 30 газомоторных автобусов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-27T12:14:18+03:00

Об этом на заседании гордумы рассказал сити-менеджер Илья Шульгин

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Уже на следующей неделе администрация города Кирова намерена объявить конкурс на закупку 30 газомоторных автобусов.

- Есть потребность в обновлении автопарка общественного транспорта, - рассказал депутатам глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Закончено испытание троллейбуса «Горожанин» Уфимского завода. Он показал себя эффективным транспортом. Его затраты примерно на 30% ниже, чем у существующих в Кирове. Он полгода тестировался на улицах Кирова.

Сейчас привезен троллейбус с автономным ходом - до 70 километров он может работать без электропитания от силовой линии. Автобус также показал себя очень эффективным. Он низкопольный, с хорошим дизайном, новеньким салоном.

Как уточнил Илья Вячеславович, создание безбарьерной среды предполагает закупку нового общественного транспорта с пандусами. Работа в этом направлении также ведется. А новый транспорт, который планируют закупить, подходит по всем параметрам для поездок людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU