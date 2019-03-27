В Киров хотят закупить 30 газомоторных автобусов
Уже на следующей неделе администрация города Кирова намерена объявить конкурс на закупку 30 газомоторных автобусов.
- Есть потребность в обновлении автопарка общественного транспорта, - рассказал депутатам глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Закончено испытание троллейбуса «Горожанин» Уфимского завода. Он показал себя эффективным транспортом. Его затраты примерно на 30% ниже, чем у существующих в Кирове. Он полгода тестировался на улицах Кирова.
Сейчас привезен троллейбус с автономным ходом - до 70 километров он может работать без электропитания от силовой линии. Автобус также показал себя очень эффективным. Он низкопольный, с хорошим дизайном, новеньким салоном.
Как уточнил Илья Вячеславович, создание безбарьерной среды предполагает закупку нового общественного транспорта с пандусами. Работа в этом направлении также ведется. А новый транспорт, который планируют закупить, подходит по всем параметрам для поездок людей с инвалидностью.
ИСТОЧНИК KP.RU