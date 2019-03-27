2019-03-27T10:01:14+03:00
Общество

Бывший корпус завода КРИН выставили на продажу «Авито»

Здание оценили в 25 миллионов рублей
Анна КРЮКОВА
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Реализация здания ограничена до 22 апреля. Фото: avito.ruРеализация здания ограничена до 22 апреля. Фото: avito.ru
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На сайте «Авито» появилась информация о продаже бывшего корпуса завода КРИН, расположенного на улице Карла Маркса, 18. Здание оценили в 25 миллионов 150 тысяч рублей. Также в объявлении указано, что площадь помещения составляет 3976 квадратных метров.

Площадь здания составляет 3976 квадратных метров. Фото: avito.ru

Площадь здания составляет 3976 квадратных метров. Фото: avito.ru

- Здание расположено на земельном участке 3168 квадратных метров, - сообщают на «Авито». - Категория земель: земли поселений, размещение объектов, предусмотренных в зоне многоэтажной жилой застройки.

Стоимость здания - более 25 миллионов рублей. Фото: avito.ru

Стоимость здания - более 25 миллионов рублей. Фото: avito.ru

В группе «Строим Киров» кировчанам напомнили, что это здание было построено по проекту архитектора Ивана Чарушина еще в 1901 году. Летом 2018 года жители города требовали, чтобы три здания бывшего Казенного винного склада включили в госреестр объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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